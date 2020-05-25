2020-05-25T11:39:57+03:00
Происшествия

«С особой жесткостью»: в Урюпинске женщина заживо сожгла обидчика

Тело мужчина нашли подростки
Юлия Данильченко
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Инцидент произошел 22 мая 2020 года в городе Урюпинск Волгоградской области: 37-летняя женщина облила 45-летнего приятеля спиртом и подожгла. Мужчина буквально заживо сгорел – он умер от ожогов 63% тела. Жестокая расправа не поддается никакому человеческому объяснению, однако убийца попыталась оправдаться: погибший оскорбил ее, вот она и защитила свою честь и достоинство.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Но и это не самое страшное: тело мужчины нашли местные подростки, которые сообщили обо всем полицейским.

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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