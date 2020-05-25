2020-05-25T11:13:29+03:00
Общество

Осенью волгоградские школы продолжат дистанционное обучение в случае второй волны коронавируса

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров призвал преподавателей готовиться к любому сценарию развития ситуации из-за COVID-19
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Если коронавирус вернется, дети будут учиться дистанционно и в новом учебном году.Если коронавирус вернется, дети будут учиться дистанционно и в новом учебном году.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Учителя, родители, школьники и студенты Волгограда еще не отошли от первого этапа онлайн обучения из-за коронавируса, а преподавателей уже готовят к тому, что новый учебный год начнется в таком же режиме. Говорят, осенью будет вторая волна COVID-19 и обучение возможно вновь переведут на дистанционный формат. Сегодня, 25 мая, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу более тщательно подготовиться к работе учебных заведений в условиях пандемии.

- Несмотря на зафиксированные на начальном этапе недостатки, основные учебные задачи выполнены. Но эксперты прогнозируют вторую волну заболеваемости — уже этой осенью. Надо внимательно посмотреть по всей стране, в регионах: какие были проблемы, с чем сталкивались. Еще раз внимательно проанализировать свой опыт с привлечением специалистов в сфере IT-технологий, в сфере организации обучения, родительских комитетов, руководителей школ, педагогов, выработать предложения и в кратчайшие сроки их представить. Мы должны быть готовы по необходимости быстро развернуть усовершенствованную систему дистанционного обучения без ущерба для учебного процесса, - поставил задачу подчиненным глава региона.

И вообще посоветовал в дальнейшем элементы дистанционной системы более эффективно использовать в основном, очном, учебном процессе.

Также губернатор поручил «празднично и ярко» провести в школах «Последний звонок». Отметим, что в этом году праздник пройдет не 25 мая, как все привыкли, а позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Жирновский психинтернат занес сотрудник
В Волгограде коронавирусом заболели полицейские Кировского РОВД
Жителей Дагестана попросили не приезжать в Волгоградскую область в период коронавируса
Коронавирус в Котельниковском районе: с COVID-19 в ЦРБ находятся 18 селян
В Волгограде продолжают открываться крупные гипермаркеты
«С особой жесткостью»: в Урюпинске женщина заживо сожгла обидчика
Осенью волгоградские школы продолжат дистанционное обучение в случае второй волны коронавируса
Коронавирусом в Волгоградской области заразились еще 89 человек
Сняли асфальт, а там дыры: ремонт дороги на Астраханском мосту начался с «сюрпризов»
Госжилнадзор проверит подозрительную активность чиновников по смене УК
В Волгограде бесследно пропал 39-летний мужчина
Почти у четырех тысяч волгоградцев обнаружили проблемы с щитовидкой
За нарушение самоизоляции и масочного режим патрульные поймали 497 волгоградцев
Устроил мотогонки: волгоградец на квадроцикле протаранил полицейскую «Ямаху»
Московская компания за 48 миллионов обновит ситуационный центр администрации Волгоградской области
Из-за ДТП на юге Волгограда изменили маршрут автобусы
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 25 мая 2020: 15 жертв COVID-19
За сутки в Волгоградской области коронавирусом заболели 4 маленьких ребенка
География распространения коронавируса в Волгоградской области: плюс 39 случаев в Котельниково
Пятнадцатой жертвой коронавируса стала 44-летняя волгоградка
Под Волгоградом пропал 18-летний солдат-срочник
Врачи волгоградской больницы №1 консультируют онлайн
Коронавирус в Волгоградской области: 15-й умерший от COVID-19
Праздновали день рождения: молодые волгоградцы с ножом ограбили прохожих
Через Волгоград в Дагестан проехала автоколонна спасательного центра МЧС
Коронавирус и армия: под Волгоградом первых новобранцев отправили на карантин
Выбежавший на дорогу пешеход спровоцировал ДТП на юге Волгограда
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 24 мая 2020: два новых очага и 15-я смерть
Серийные грабители пойдут под суд в Волгограде