Осенью волгоградские школы продолжат дистанционное обучение в случае второй волны коронавируса

25 Май 2020 2020-05-25T11:13:29+03:00

Если коронавирус вернется, дети будут учиться дистанционно и в новом учебном году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Учителя, родители, школьники и студенты Волгограда еще не отошли от первого этапа онлайн обучения из-за коронавируса, а преподавателей уже готовят к тому, что новый учебный год начнется в таком же режиме. Говорят, осенью будет вторая волна COVID-19 и обучение возможно вновь переведут на дистанционный формат. Сегодня, 25 мая, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу более тщательно подготовиться к работе учебных заведений в условиях пандемии.

- Несмотря на зафиксированные на начальном этапе недостатки, основные учебные задачи выполнены. Но эксперты прогнозируют вторую волну заболеваемости — уже этой осенью. Надо внимательно посмотреть по всей стране, в регионах: какие были проблемы, с чем сталкивались. Еще раз внимательно проанализировать свой опыт с привлечением специалистов в сфере IT-технологий, в сфере организации обучения, родительских комитетов, руководителей школ, педагогов, выработать предложения и в кратчайшие сроки их представить. Мы должны быть готовы по необходимости быстро развернуть усовершенствованную систему дистанционного обучения без ущерба для учебного процесса, - поставил задачу подчиненным глава региона.

И вообще посоветовал в дальнейшем элементы дистанционной системы более эффективно использовать в основном, очном, учебном процессе.

Также губернатор поручил «празднично и ярко» провести в школах «Последний звонок». Отметим, что в этом году праздник пройдет не 25 мая, как все привыкли, а позже.

ИСТОЧНИК KP.RU