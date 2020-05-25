Коронавирусом в Волгоградской области заразились еще 89 человек

25 Май 2020 2020-05-25T12:11:07+03:00

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В Волгоградской области после двухдневного роста числа заболевших коронавирусом цифры снова слегка уменьшились. По данным ИЦК на утро 25 мая 2020 в регионе зафиксировали еще 89 новых случаев заражения COVID-19. Регион лишь на 23-м месте в стране по приросту подтвержденных диагнозов. В целом количество инфицированных в Волгограде и области на последний понедельник мая составило 2296 человек, в том числе 184 ребенка. Но о стабилизации ситуации коронавирусом в регионе говорить рано. Причиной спада могут оказаться выходные дни.

За предыдущие сутки в федеральном центре учли несколько новых выздоровевших. Общее число выигравших битву с коронавирусом волгоградцев выросло до 701 человека.

Однако, по данным оперативного штаба, в больницах каждый день прибывает все больше пациентов, чем выписывается. Сейчас в стационарах более полутора тысяч волгоградцев с коронавирусом, среди них 59 детей. Под подозрением 1515 взрослых и 85 детей. Умерли от осложнений COVID-19 уже 15 жителей Волгоградской области.

Сейчас беспокойство вызывают несколько возникших в регионе очагов распространения коронавируса, среди них 25-я больница скорой помощи, где закрыли на карантин отделение, Жирновский интернат и два села в Котельниковском районе, где среди зараженных могут оказаться практически все жители.

Всего в России на 25 мая более 353 тысяч заразившихся ковидом, из них 3633 скончались, более 118 тысяч выздоровели.

Данные ИЦК.

ИСТОЧНИК KP.RU