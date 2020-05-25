Госжилнадзор проверит подозрительную активность чиновников по смене УК

25 Май 2020 2020-05-25T10:56:57+03:00

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Жители Советского района Волгограда стали массово жаловаться в Госжилнадзор на подозрительную и необоснованную активность районной администрации. Чиновники объявили открытый конкурс по отбору управляющих компаний в нескольких домах. Вот только там на законных основаниях уже работают коммунальщики. Договор управления с ними не истек, его не расторгали. Речь идет о домах №66 и №68 на улице Владимирская, домах №50 на улице Тимирязева и №67 на улице Купалы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном Госжилнадзоре, до этого ведомство уже проводило проверку на улице Янки Купалы, 60. И выводы сделали вовсе не в пользу администрации Советского района. Ведь для проведения конкурса по отбору УК есть четкий перечень причин. А права самостоятельно принимать подобные решения при отсутствии оснований, у чиновников нет.

Теперь районную администрацию ждет большая внеплановая проверка. Ее уже согласовали с областной прокуратурой.

ИСТОЧНИК KP.RU