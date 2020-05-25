В Волгограде бесследно пропал 39-летний мужчина

25 Май 2020 2020-05-25T10:00:21+03:00

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Поисковый отряд «Лиза Алерт» больше месяца ищет 39-летнего Владислава Быстрова, который ушел из дома 21 апреля и до сих пор не выходил на связь с родными. Близкие бесследно пропавшего жителя Волгограда не находят себе места, но все еще верят, что мужчина вернется. Поисковики делают все возможное, чтобы разыскать Владислава. В соцсетях они обратились к неравнодушным волгоградцам с просьбой помочь.

Фото: "Лиза Алерт"

- Из примет: рост 180 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие. Одежда, в которой ушел: черная куртка, спортивные штаны, черные кроссовки. Просим помощи в поиске, - сообщили на своей страничке добровольцы «Лиза Алерт».

Если вы узнали по фото Владислава или располагаете информацией о его местонахождении, обязательно сообщите по номеру 8(906)-167-94-44 (Наталья) или на «112».

Также можно подключиться к поискам.

ИСТОЧНИК KP.RU