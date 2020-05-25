2020-05-25T09:51:58+03:00
Здоровье

Почти у четырех тысяч волгоградцев обнаружили проблемы с щитовидкой

На болезни эндокринной системы приходится около 2% от всех заболеваний
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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У волгоградцев нередко встречается дефицит йода.У волгоградцев нередко встречается дефицит йода.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Каждый год 25 мая отмечают Всемирный день щитовидной железы. По статистике, расстройства в ее работе есть у каждого третьего жителя нашей планеты. Волгоградская область не исключение. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре, только в прошлом, 2019 году, почти у четырех тысяч волгоградцев обнаружили заболевания щитовидной железы. Уровень заболеваемости - 155,5 на 100 тысяч человек. Чаще всего встречается у волгоградцев зоб – разрастание тканей, связанное с хроническим недостатком йода.

Из 3898 новых случаев расстройств щитовидки большая часть приходится на взрослых волгоградцев (66,9%). Немало проблем и у детей (22,3%). У каждого четвертого встречается эндемический зоб, на него приходится 27,6% от общего числа вновь выявленных заболеваний. Практически у каждого третьего пациента (31,4%) обнаружили другие виды нетоксического зоба, а у каждого пятого (19,4%) - субклинический гипотиреоз. Реже в структуре заболеваемости встречаются тиреотоксикоз, гипертиреоз и тиреоидит.

Нарушения в работе щитовидной железы вызывают проблемы активности, сна, аппетита, лишнего веса и многих других процессов в организме. Как отмечают санитарные врачи, нередко заболевания у волгоградцев связаны либо с излишком, либо с дефицитом йода. Поэтому желательно регулярно проверяться у эндокринолога. До 30 лет УЗИ щитовидной железы здоровому человеку достаточно делать раз в пять лет, после – каждые три года, а после 45-ти – каждый год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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