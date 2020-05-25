За нарушение самоизоляции и масочного режим патрульные поймали 497 волгоградцев

25 Май 2020 2020-05-25T09:48:40+03:00

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В Волгоградской области с середины мая начались послабления режима самоизоляции. Люди разрешили гулять с детьми, больше передвигаться и даже бегать. Правда, в масках и перчатках. А за порядком следят патрульные – представители не только правоохранительных органов, но и органов местного самоуправления, Роспотребнадзора и других ведомств. За минувшие выходные они поймали на нарушении правил 497 жителей региона.

- Они покинули дома и квартиры без разрешительных документов; находившихся в местах общего пользования без масок и перчаток; юридических лиц, не принявших мер безопасности для сотрудников и клиентов. На них составили протоколы об административном правонарушении, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе оперштаба.

Протоколы направят в суд, а служитель Фемиды решит, какое наказание понесут нарушители: могут выдать предупреждение, а могут выписать штраф до 3 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU