Устроил мотогонки: волгоградец на квадроцикле протаранил полицейскую «Ямаху»

25 Май 2020 2020-05-25T10:02:37+03:00

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Погоня с преследованием, разбитая полицейская «Ямаха», травмированный инспектор ДПС и уголовное дело – так 38-летний волгоградец покатался на квадроцикле. О том, что произошло вечером 24 мая в Краснооктябрьском районе «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.

Было примерно 17.30, когда инспекторы - экипаж мотовзвода ОБППС городского отдела ГИБДД заметили летящий по улицам на большой скорости квардоцикл «Поларис» без номерных знаков. Полицейские дали знак остановиться, но водитель вместо этого добавил газа. Инспекторы ринулись в погоню. Один полицейский на служебном мотоцикле с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией попытался преградить путь нарушителю, но даже это его не остановило. Он на полной скорости протаранил едущую впереди «Ямаху». В итоге оба водителя оказались на дороге.

- В результате ДТП оба водителя – нарушитель и старший лейтенант полиции - с травмами были госпитализированы в больницу. По данному факту проводится проверка. Материалы переданы в районный отдел СУ СК России по Волгоградской области для принятия процессуального решения в отношении водителя квадроцикла, - отмечают в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU