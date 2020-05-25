2020-05-25T10:02:37+03:00
Происшествия

Устроил мотогонки: волгоградец на квадроцикле протаранил полицейскую «Ямаху»

На водителя-нарушителя грозят завести уголовное дело
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Мужчина на "квадрике" сбил инспектора ДПС - оба в больнице.Мужчина на "квадрике" сбил инспектора ДПС - оба в больнице.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Погоня с преследованием, разбитая полицейская «Ямаха», травмированный инспектор ДПС и уголовное дело – так 38-летний волгоградец покатался на квадроцикле. О том, что произошло вечером 24 мая в Краснооктябрьском районе «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.

Было примерно 17.30, когда инспекторы - экипаж мотовзвода ОБППС городского отдела ГИБДД заметили летящий по улицам на большой скорости квардоцикл «Поларис» без номерных знаков. Полицейские дали знак остановиться, но водитель вместо этого добавил газа. Инспекторы ринулись в погоню. Один полицейский на служебном мотоцикле с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией попытался преградить путь нарушителю, но даже это его не остановило. Он на полной скорости протаранил едущую впереди «Ямаху». В итоге оба водителя оказались на дороге.

- В результате ДТП оба водителя – нарушитель и старший лейтенант полиции - с травмами были госпитализированы в больницу. По данному факту проводится проверка. Материалы переданы в районный отдел СУ СК России по Волгоградской области для принятия процессуального решения в отношении водителя квадроцикла, - отмечают в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Жирновский психинтернат занес сотрудник
В Волгограде коронавирусом заболели полицейские Кировского РОВД
Жителей Дагестана попросили не приезжать в Волгоградскую область в период коронавируса
Коронавирус в Котельниковском районе: с COVID-19 в ЦРБ находятся 18 селян
В Волгограде продолжают открываться крупные гипермаркеты
«С особой жесткостью»: в Урюпинске женщина заживо сожгла обидчика
Осенью волгоградские школы продолжат дистанционное обучение в случае второй волны коронавируса
Коронавирусом в Волгоградской области заразились еще 89 человек
Сняли асфальт, а там дыры: ремонт дороги на Астраханском мосту начался с «сюрпризов»
Госжилнадзор проверит подозрительную активность чиновников по смене УК
В Волгограде бесследно пропал 39-летний мужчина
Почти у четырех тысяч волгоградцев обнаружили проблемы с щитовидкой
За нарушение самоизоляции и масочного режим патрульные поймали 497 волгоградцев
Устроил мотогонки: волгоградец на квадроцикле протаранил полицейскую «Ямаху»
Московская компания за 48 миллионов обновит ситуационный центр администрации Волгоградской области
Из-за ДТП на юге Волгограда изменили маршрут автобусы
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 25 мая 2020: 15 жертв COVID-19
За сутки в Волгоградской области коронавирусом заболели 4 маленьких ребенка
География распространения коронавируса в Волгоградской области: плюс 39 случаев в Котельниково
Пятнадцатой жертвой коронавируса стала 44-летняя волгоградка
Под Волгоградом пропал 18-летний солдат-срочник
Врачи волгоградской больницы №1 консультируют онлайн
Коронавирус в Волгоградской области: 15-й умерший от COVID-19
Праздновали день рождения: молодые волгоградцы с ножом ограбили прохожих
Через Волгоград в Дагестан проехала автоколонна спасательного центра МЧС
Коронавирус и армия: под Волгоградом первых новобранцев отправили на карантин
Выбежавший на дорогу пешеход спровоцировал ДТП на юге Волгограда
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 24 мая 2020: два новых очага и 15-я смерть
Серийные грабители пойдут под суд в Волгограде