2020-05-25T09:01:43+03:00
Общество

Московская компания за 48 миллионов обновит ситуационный центр администрации Волгоградской области

Аукцион на содержание Центра выиграли хакеры из Сколково
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Обслуживать и усовершенствовать работу ситуационного центра администрации Волгоградской области будет столичная компания из Сколково - ООО «Инлексис». Она была единственным участником аукциона и соответственно победителем лота на «выполнение работ по сопровождению и развитию автоматизированной системы». Деньги, к слову, на это выделяют немаленькие - 48 435 160 рублей.

Речь идет о программном обеспечении, которое используется в администрации Волгоградской области – как, к примеру, программа «Алмаз Мониторинг», с помощью которой сегодня проходят видеоконференции губернатора Андрей Бочарова в режиме онлайн.

Компания «Инлексис» обладает правами на модификацию этой программы, поэтому не удивительно, что она была единственным претендентом на тендере. Однако, в региональном УФАС посчитали, что в технической документации задание прописали именно под этого участника и оспорило аукцион, заставив чиновников заново проводить торги. Однако, результат как видите, остался тем же. А это значит, что доступ к закрытой информации волгоградского губернатора получит московская компания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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