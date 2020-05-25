Из-за ДТП на юге Волгограда изменили маршрут автобусы

25 Май 2020 2020-05-25T08:26:15+03:00

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Утром в понедельник, 25 мая, на мосту через Волго-Донской сухоходный канал в Красноармейском районе Волгограда произошло ДТП. На путепроводе столкнулись две легковушки. Движение на этом участке затруднено. Поэтому живущим в южных районах города волгоградцам пришлось долго ждать утренних рейсов автобусов, следующих по этому маршруту. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, в Центре управления пассажирскими перевозками сообщили о сбое в графике движения спецмаршрутов и было принято решение изменить конечные остановки двух автобусов - №2 и №77.

Департамент городского хозяйства пустил автобусы, которые идут из центра Волгограда, на разворот перед мостом через ВДСК. Так что из Заканальной части Красноармейского района волгоградцы с утра 25 мая могут уехать только на трамвае №11.

ИСТОЧНИК KP.RU