Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 25 мая 2020: 15 жертв COVID-19
Ситуация нестабильная: число заболевших коронавирусной инфекцией в Волгоградской области то повышается, то понижается вдвое. Облдрав объясняет это тем, что тестов на COVID-19 делают больше, соответственно, цифры могут расти. Плюс заражение в большинстве случаев происходит внутри региона от уже инфицированных жителей, распространяется непредсказуемо и порой трудно определить источник. Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгоградской области на 24 мая 2020 года.
Так на 25 мая 2020 года число заболевших увеличилось на 98 человек. Таким образом всего в регионе 2207 пациентов с подтверждённым диагнозом. Растет и число жертв COVID-19: за два дня плюс 2 умерших, всего 15 волгоградцев, смерть которых наступила от пневмонии и вызванных ею осложнений.
Коронавирус диктует новые правила жизни: в армии новобранцев помещают на 14-дневный карантин. Также растет число пациентов детских инфекционных больниц: только за сутки коронавирус подтвердили у 13 детей. В большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно.
ИСТОЧНИК KP.RU