2020-05-24T19:36:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 25 мая 2020: 15 жертв COVID-19

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 24 мая 2020 года, самые важные события
Юлия Данильченко
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Число заболевших превысило две тысячи человек.Число заболевших превысило две тысячи человек.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Ситуация нестабильная: число заболевших коронавирусной инфекцией в Волгоградской области то повышается, то понижается вдвое. Облдрав объясняет это тем, что тестов на COVID-19 делают больше, соответственно, цифры могут расти. Плюс заражение в большинстве случаев происходит внутри региона от уже инфицированных жителей, распространяется непредсказуемо и порой трудно определить источник. Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгоградской области на 24 мая 2020 года.

Так на 25 мая 2020 года число заболевших увеличилось на 98 человек. Таким образом всего в регионе 2207 пациентов с подтверждённым диагнозом. Растет и число жертв COVID-19: за два дня плюс 2 умерших, всего 15 волгоградцев, смерть которых наступила от пневмонии и вызванных ею осложнений.

Коронавирус диктует новые правила жизни: в армии новобранцев помещают на 14-дневный карантин. Также растет число пациентов детских инфекционных больниц: только за сутки коронавирус подтвердили у 13 детей. В большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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