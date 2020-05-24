За сутки в Волгоградской области коронавирусом заболели 4 маленьких ребенка

24 Май 2020 2020-05-24T16:34:57+03:00

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Несовершеннолетние жители Волгоградской области продолжают заболевать COVID-19. Только 24 мая таких пациентов стало на 13 больше. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, четырем детям нет и шести лет, все они находятся на лечении в больницах Волгограда. Ее семеро заболевших – подростки до 14 лет, двоим не исполнилось 17-ти.

Наибольшее количество зараженных за сутки среди молодых людей от 18 до 29 лет – 21 человек, и от 30 до 49 лет – 29 пациентов. Также госпитализировали 35 волгоградцев в возрасте от 50 до 64 лет и старше.

- 2 случая – это заразившиеся COVID-19, которые прибыли в Волгоградскую область из других регионов России (Москва, Республика Дагестан), 89 случаев – выявленные по контактам с заразившимися коронавирусной инфекцией, в 7 случаях больные выявлены при обращении за медицинской помощью, - пояснили в оперштабе.

Всех, кто контактировал с заболевшими, посадили на карантин, за ними ведется наблюдение, проводятся обследования.

ИСТОЧНИК KP.RU