За сутки в Волгоградской области коронавирусом заболели 4 маленьких ребенка
Несовершеннолетние жители Волгоградской области продолжают заболевать COVID-19. Только 24 мая таких пациентов стало на 13 больше. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, четырем детям нет и шести лет, все они находятся на лечении в больницах Волгограда. Ее семеро заболевших – подростки до 14 лет, двоим не исполнилось 17-ти.
Наибольшее количество зараженных за сутки среди молодых людей от 18 до 29 лет – 21 человек, и от 30 до 49 лет – 29 пациентов. Также госпитализировали 35 волгоградцев в возрасте от 50 до 64 лет и старше.
- 2 случая – это заразившиеся COVID-19, которые прибыли в Волгоградскую область из других регионов России (Москва, Республика Дагестан), 89 случаев – выявленные по контактам с заразившимися коронавирусной инфекцией, в 7 случаях больные выявлены при обращении за медицинской помощью, - пояснили в оперштабе.
Всех, кто контактировал с заболевшими, посадили на карантин, за ними ведется наблюдение, проводятся обследования.
ИСТОЧНИК KP.RU