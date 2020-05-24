2020-05-24T15:22:23+03:00
Коронавирус Covid-19

География распространения коронавируса в Волгоградской области: плюс 39 случаев в Котельниково

В Николаевском районе 13 новых заболевших
Юлия Данильченко
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География распространения коронавируса в Волгоградской области: плюс 39 случаев в КотельниковоГеография распространения коронавируса в Волгоградской области: плюс 39 случаев в КотельниковоФото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Оперштаб Волгоградской области рассказал о географии распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

Из 98 новых случаев, озвученных за сегодняшний день, 39 приходится на Котельниковский район. На втором месте Волгоград – 24 заболевших за сутки. Антирекорды бьет и Николавеский район, где уже 202 человека с COVID-19: там за сутки число больных выросло сразу на 13 человек. В Суровикино – 4 новых случая, по 3 инфицированных в Жирновскиом, Палласовском и Среднеахтубинском районах, еще по 2 заболевших из Михайловки и Волжского. По одному случаю в Городищенскиом, Дубовском, Калачевском, Котовском и Фроловском районах.

Добавим, всего в регионе 2207 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. Полностью вылечились 691 пациент, 15 жителей Волгоградской области скончались. Растет число людей, которые находятся на карантине - на сегодня это 4939 волгоградцев. Еще 1575 человек лежат в стационарах в подозрением на вирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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