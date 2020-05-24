2020-05-24T14:11:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Пятнадцатой жертвой коронавируса стала 44-летняя волгоградка

Женщина страдала анемией в тяжелой форме
Юлия Данильченко
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У женщины было хроническое заболевание.У женщины было хроническое заболевание.
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24 мая оперштаб сообщил о пятнадцатой жертве коронавирусной инфекции в Волгоградской области. Ею стала 44-летняя жительница Волгограда. В группу риска женщина попала из-за сопутствующего заболевания: по официальной информации при госпитализации у пациентки был диагноз «хроническая железодефицитная анемия тяжелой степени».

Врачи выполняли все рекомендации Минздрава РФ. Это проверенные схемы лечения коронавирусной инфекции. Однако COVID-19 вызвал тяжелую пневмонию.

- Несмотря на оказываемую медицинскую помощь, в том числе в условиях реанимации, пациентка скончалась от осложнений, вызванных вирусным заболеванием, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального оперштаба.

Напомним, число заболевших новой коронавирусной инфекцией в области вырос до 2207 человек. Все они получают медицинское лечение. Еще полторы тысячи пациентов находятся в стационарах в подозрением на "ковид".

ИСТОЧНИК KP.RU

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