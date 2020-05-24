Под Волгоградом пропал 18-летний солдат-срочник

24 Май 2020 2020-05-24T13:01:37+03:00

Изменить размер текста: A A

«Здравствуйте. Пропал брат из в/ч 3642 города Калач-на-Дону. 19 мая позвонили, никаких новостей не дают», - рассказала «Комсомолке» жительница Иркутской области Ксения Кривогорницева. Речь о 18-летней Андрее, которого призвали на службу в ноябре 2019 года в Волгоградскую область. Родные каждый день общались с молодым военным, интересовались службой.

- А неладно нам позвонили из части и сказали, что Андрей исчез. Якобы все было все хорошо, потом раз и он пропал. Мама не находит себе места! Завтра мы идем в прокуратуру писать заявление, - рассказал Ксения. Она очень просит всех, кто обладает информацией, сообщить о ней.

На вид Андрею 18-19 лет, рост около 185 сантиметров, из отличительный примет - родинка около левого уголка губы. Связаться с семьей можно по номеру 8(902)-541-74-41, а предоставить важные данные о местонахождении Андрея - на «112».

ИСТОЧНИК KP.RU