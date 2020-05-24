Врачи волгоградской больницы №1 консультируют онлайн

24 Май 2020 2020-05-24T10:37:58+03:00

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Пандемия диктует новые правила жизни: постепенно все услуги уходят в режим онлайн. А в Волгоградской области в больнице №1 врачи начали практиковать приемы пациентов по видеоконференции. Это не полноценное лечение, а предварительная беседа. Такой формат имеет много плюсов: не надо добираться до медучреждения, стоять в очередях. Но все же это придется сделать позже.

В режиме онлайн-общения узкий специалист может дать второе экспертное мнение, составить план обследования и диагностики перед очной встречей, даже скорректировать уже назначенное лечение или записать на прием. Это очень удобно.

- Заполнив заявку на сайте ГБУЗ «ВОКБ №1», пациент в назначенное время подключается к сеансу видеосвязи с врачом. В программе дистанционной поддержки участвуют 32 медработника, которые проводят видеоконсультации по 13 профилям, - уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU