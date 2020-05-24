Коронавирус в Волгоградской области: 15-й умерший от COVID-19

24 Май 2020 2020-05-24T12:15:55+03:00

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24 мая Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщил «КП-Волгоград» о 15-ой жертве COVID-19 в Волгоградской области. За сутки прирост тоже немаленький – сразу 98 волгоградцев получили положительные итоговые тесты на инфекцию, пополнив статистику заболеваемости. Всего в регионе 2207 пациентов с диагнозом «ковид».

По-прежнему в больницах области и Волгограда с подозрением на новую пневмонию находятся свыше полутора тысяч человек. Выписывать больных не спешат – врачи лечат на совесть. За минувшие сутки домой отправились всего 7 человек. За весь период пандемии медики сумели полностью поставить на ноги 698 пациентов. Около пяти тысяч жителей региона находятся на домашнем карантине: они либо контактировали с больными, либо вернулись с эндемичных мест и могут быть носителями коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU