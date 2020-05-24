2020-05-24T09:37:00+03:00
Происшествия

Праздновали день рождения: молодые волгоградцы с ножом ограбили прохожих

Парни «заработали» 50 тысяч рублей и серьезные сроки
Юлия Данильченко
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Под уголовную статью «Разбой» попали два жителя Волгограда 18-ти и 19-ти лет. 23 мая молодые люди ограбили случайных прохожих, угрожая им ножом. Деньги им потребовались в процессе празднования дня рождения. Парни решили, что это идеальный способ «заработать» - отобрать у других. Как установили полицейские, товарищи вышли на улицу и набросились на двух мужчин. Приставив нож, потребовали перевести со счета через услуги мобильного банка 50 тысяч рублей. У второй жертвы средств на карточке не оказалось.

Сразу после инцидента потерпевшие волгоградцы пошли в дежурную часть. Молодых людей поймали в тот же день. Похоже, ближайшие дни рождения грабителям придется праздновать за решеткой.

- Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Материалы уголовного дела переданы в СУ СКР для производства дальнейшего расследования, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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