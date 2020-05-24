2020-05-24T09:22:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Через Волгоград в Дагестан проехала автоколонна спасательного центра МЧС

В Республике специалисты РХБз проведут обработку больниц, школ и других помещений
Юлия Данильченко
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Колонна направилась в Дагестан.Колонна направилась в Дагестан.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Накануне, 23 мая, по Волгограду проехала автоколонна спасательного центра ГУ МЧС. Как пояснили «КП-Волгоград» в региональном Управлении, это плановый переброс группировки спасателей из Самары в Дагестан через Волгоградскую область. Колонна остановилась на базе производственно-технического отдела УМТО в городе-герое для дозаправки, затем продолжила путь в пункт назначения.

Около 60 специалистов РХБ защиты, а также 14 единиц техники помогут провести в Республике обработку социальных и других значимых объектов для уничтожения возбудителей инфекций, в том числе коронавируса. Напомним, группировка выполняет задачи по дегазации, дезактивации и дезинфекции территорий.

- Подразделения спасательного центра будут проводить специальную обработку лечебных и образовательных учреждений, объектов социального обслуживания, зданий и сооружений транспортной инфраструктуры, - пояснили в профильном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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