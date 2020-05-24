2020-05-24T08:54:49+03:00
Общество

Коронавирус и армия: под Волгоградом первых новобранцев отправили на карантин

Военнослужащие находятся под усиленным медицинским контролем
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба ЮВОФото: пресс-служба ЮВО
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Весенний призыв в России не отменили, но в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции он проходит по новым правилам: обязательный карантин и медицинское наблюдение. В Волгоградской области на 14-дневную изоляцию попали новобранцы мотострелкового соединения ЮВО. Прибывшие на службу срочники под постоянным наблюдением. На КПП их тщательно обследовали: измерили температуру, обработали антисептиком, выдали маски, выявили жалобы на здоровье.

- А также изучили карты медицинского освидетельствования, эпидемиологического анамнеза и документов, подтверждающих проведения тестирования на наличие инфекции, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

Сейчас все прибывшие в часть находятся в изоляции, им четырежды в день измеряют температуру, пять раз в сутки проводят дезинфекцию всех помещений. Всего в текущем призыве в Волгоградскую область прибудет около 500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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