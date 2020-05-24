Выбежавший на дорогу пешеход спровоцировал ДТП на юге Волгограда

24 Май 2020 2020-05-24T08:41:44+03:00

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За минувшие сутки, 23 мая, на магистралях Волгоградской области произошло три аварии, в которых пострадали люди. Одну из них спровоцировал 46-летний мужчина в Кировском районе Волгограда. После девяти часов вечера он шел по улице Закавказской и напротив дома №1 решил перейти дорогу. И пешеход был, и светофор, но волгоградец все равно умудрился нарушить ПДД, выскочив на трассу на «красный». В это время со стороны улицы Кирова несся 34-летний водитель за рулем «Хендэ Элантра».

- Он совершил наезд на 46-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, после чего автомашина «Хендэ Элантра» совершила наезд на металлическую опору ЛЭП, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В обстоятельствах аварии разбираются инспекторы ГИБДД,

ИСТОЧНИК KP.RU