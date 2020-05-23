2020-05-23T20:03:46+03:00
Происшествия

Серийные грабители пойдут под суд в Волгограде

Двое молодых мужчин промышляли на севере города и в прилегающих районах области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградцам грозит до шести лет тюрьмы.Волгоградцам грозит до шести лет тюрьмы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Волгоградские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двоих молодых мужчин. Приятелей обвиняют в совершении серийных краж. Промышляли они по ночам в Тракторозаводском районе Волгограда, а также в четырех близлежащих районах области: Быковском, Дубовском, Иловлинском и Среднеахтубинском. Тащили по мелочевке из гаражей и автомобилей - инструменты и оборудование, запчасти, аккумуляторы и многое другое. Вынесли даже трансформаторное масло и изоляторы с электроподстанции. Общая сумма ущерба превысила 750 тысяч рублей.

В этом деле много томов, полсотни свидетелей, более 15 дактилоскопических и прочих специальных судебных экспертиз. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, следователи ГСУ установили причастность молодых парней к 24 кражам, которые произошли с октября 2018-го по февраль 2019 года. Обнесли воры подстанцию, 14 гаражей и 9 машин. Один оставался на карауле, другой шел на «дело». Краденое сдавали в скупки. Часть похищенного удалось найти и вернуть владельцам.

Сейчас оба подозреваемых под стражей. Грозит волгоградцам за кражу с отягчающими до шести лет тюрьмы. Одному из них не привыкать – он отсидел уже четыре раза.

- Свою вину один из фигурантов признал частично, второй - в полном объеме. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд Дубовского района, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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