В Волгоградской области продлен запрет на посещение лесов

23 Май 2020 2020-05-23T11:17:12+03:00

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С 14 мая жителям Волгоградской области разрешили гулять и заниматься зарядкой на свежем воздухе. А вот запрет на посещение лесов в регионе продлили. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на приказ облкомприроды, гулять в лесах региона и заезжать туда на машине будет нельзя вплоть до 14 июня 2020 года. Ранее ограничения на пребывание волгоградцев в лесах и въезда в них действовали до 25 мая. Такие запреты связаны с введенным на территории региона особым противопожарным режимом.

Запрет на посещение лесов и любых работ в них в Волгоградской области распространяется на всех жителей, за исключением тех, кто непосредственно ухаживает за лесными насаждениями. Нарушителям грозят штрафы от двух тысяч рублей. Так что про любимые места отдыха на природе и, тем более, шашлыки волгоградцам пока придется забыть. Ведь и цивилизованные зеленые стоянки из-за коронавируса под запретом как минимум до 1 июня. А затем ограничения могут и продлить.

ИСТОЧНИК KP.RU