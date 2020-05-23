2020-05-23T11:17:12+03:00
Общество

В Волгоградской области продлен запрет на посещение лесов

Ходить и ездить в лес волгоградцам нельзя до 14 июня 2020 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Леса под запретом до середины июня.Леса под запретом до середины июня.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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С 14 мая жителям Волгоградской области разрешили гулять и заниматься зарядкой на свежем воздухе. А вот запрет на посещение лесов в регионе продлили. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на приказ облкомприроды, гулять в лесах региона и заезжать туда на машине будет нельзя вплоть до 14 июня 2020 года. Ранее ограничения на пребывание волгоградцев в лесах и въезда в них действовали до 25 мая. Такие запреты связаны с введенным на территории региона особым противопожарным режимом.

Запрет на посещение лесов и любых работ в них в Волгоградской области распространяется на всех жителей, за исключением тех, кто непосредственно ухаживает за лесными насаждениями. Нарушителям грозят штрафы от двух тысяч рублей. Так что про любимые места отдыха на природе и, тем более, шашлыки волгоградцам пока придется забыть. Ведь и цивилизованные зеленые стоянки из-за коронавируса под запретом как минимум до 1 июня. А затем ограничения могут и продлить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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