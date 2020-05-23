На юге Волгограда разбился школьник на мотоцикле

23 Май 2020 2020-05-23T10:12:25+03:00

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С наступлением теплой погоды на дорогах все больше мотоциклов, скутеров и мотороллеров. Только за прошедшие сутки в Волгоградской области произошло сразу три ДТП с участием юных мотоциклистов. На юге Волгограда под колеса иномарки попал 15-летний школьник. Авария произошла в частном секторе Кировского района. Вскоре после полудня 48-летний водитель за рулем «Пежо» не уступил дорогу мотоциклу «Сузуки SX-R» в переулке Советском. Юный мотоциклист получил различные травмы, сейчас он в больнице. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, у школьника не было водительских прав.

Еще одно ДТП произошло в Алексеевском районе Волгоградской области. Вечером 18 летняя девушка разбилась на «Орионе» в хуторе Шарашенском. У юной мотоциклистки также не было прав. Она не справилась с управлением и опрокинулась. Волгоградку увезли в больницу.

А в Октябрьском районе на трассе Волгоград – Котельниково ночью со стоящим на обочине мотороллером «Муравей» столкнулся 35-летний водитель на Hyundai Elantra. 19-летний водитель мотороллера также в больнице.

Мотороллер зацепила иномарка.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU