2020-05-23T08:37:16+03:00
Происшествия

В Волгоградской области столкнулись два грузовика: погиб водитель

Авария произошла на трассе в Чернышковском районе [фото]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Два грузовика столкнулись ночью на трассе.Два грузовика столкнулись ночью на трассе.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Смертельное ДТП случилось ночью на ростовской трассе в Чернышковском районе Волгоградской области. На 173 километре федеральной автодороги Волгоград - Каменск-Шахтинский столкнулись два грузовика. По предварительным данным, авария произошла около половины второго ночи по местному времени. 49-летний мужчина за рулем грузовика «ДАФ» в какой-то момент ослабил внимание, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он врезался в ехавший навстречу по своей половине дороги фургон «ГАЗ».

Груз рассыпался по дороге. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Груз рассыпался по дороге.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

От лобового удара оба грузовика буквально превратилась в груды железа. Кабина фуры отлетела в кювет. Груз в коробках рассыпался по дороге. Водитель отечественного грузовика чудом остался жив, а вот водитель «ДАФа» погиб.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, 49-летний водитель «ДАФ» получил слишком серьезные травмы и скончался на месте ДТП.

Водитель фуры погиб. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Водитель фуры погиб.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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