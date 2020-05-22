2020-05-22T18:00:04+03:00
Общество

В Волгограде назвали семьи, которые поборются за звание лучших в стране

Их выбирали по пяти номинациям
Екатерина МАЛИНИНА
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Екатерина и Евгений Лемешкины ждут пополнения семейства. Фото: администрация Волгоградской областиЕкатерина и Евгений Лемешкины ждут пополнения семейства. Фото: администрация Волгоградской области
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Одна из задач государства – привить традиционные семейные ценности. Именно для этого и был придуман конкурс «Семья года». С 2016 года сотни супружеских союзов с детьми соревнуются за право стать лучшими. В этом году в Волгоградской области выбирали 58 союзов из 31 района. Всего номинаций было пять. «Многодетная семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций», «Молодая семья».

«Золотой семьей» стали Анатолий и Лидия Кручинины. Они вместе уже 60 лет. За это время было многое: и горе и радости. Но все это они прошли вместе, вырастили двух дочерей, четырех внучек и правнуков. Жители города Михайловки хорошо знают эту семейную чету. Они активные участники многих культурно-общественных событий в городе.

Лучшей «Сельской семьей» назвали Юрия и Светлану Луценко. Все жизнь супруги работают на земле. У них своя семейная ферма в селе Луговая Пролейка. Волгоградцы выращивают зерно, держат коров. Кроме того, у них есть еще одно общее увлечение – разведение голубей. Живут супруги в Быковском районе

«Многодетной семьей» выбрали семью Сергея и Светланы Чеховских. Оба - из семей железнодорожников. Они продолжили традиции родителей. Познакомилась пара на работе – Приволжской железной дороге. Вместе Чеховские 26 лет. За это время воспитали шестерых детей и шестерых внуков. Каждый семейный праздник они отмечают за большим столом, когда приезжает вся семья.

Еще одна номинация «Семья – хранитель традиций» стала победной для Дмитрия и Натальи Копыловых. Оба из казачьих родов, стараются сохранить те ценности, что в них воспитали родители. Казачью культуру прививают и своим пятерым детям.

Номинацию «Молодая семья» выиграли Евгений и Екатерина Лемешкины их Жирновского района. Супруг преподает физкультуру, Екатерина сейчас в декрете, до этого возглавляла отдел продаж. Семья увлекается спортом, ведет активный образ жизни. В 2019 году оба супруга успешно получили золотые значки ГТО.

У них трое детей, ждут четвертого. Любят проводить свободное время в походах, выездах на природу.

Все победители отправятся на всероссийский этап . Кстати, региональный из-за коронавируса проходил в необычном формате – дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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