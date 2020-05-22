2020-05-22T15:50:43+03:00
Происшествия

Сиделка из Волгограда получила 12,5 лет тюрьмы за убийство инвалида

Женщина выпила и безжалостно расправилась с пенсионером
Юлия Данильченко
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Жестокое убийство произошло в январе 2019 года в Кировском районе Волгограда. Тело 83-летнего инвалида первой группы обнаружили родные дети. Найти преступницу было просто – она не скрывалась. 53-летняя сиделка, которой близкие доверили жизнь и здоровье пожилого мужчины, наутро после расправы над беспомощным человеком спокойно пошла в магазин. Задержавшим ее следователям сиделка во всем призналась.

- В тот день пенсионер снял с себя индивидуальное средство гигиены, женщина начала оскорблять его. В ходе возникшей ссоры сиделка нанесла прикованному к постели инвалиду многочисленные удары утюгом и ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуре.

Женщине дали 12,5 лет тюрьмы, но она посчитала это наказание слишком суровым и подала апелляцию. Однако Третий апелляционный суд общей юрисдикции расценил приговор вполне логичным и не уменьшил срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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