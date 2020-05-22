2020-05-22T15:37:08+03:00
Происшествия

В Волгограде начальнику станции грозит 12 лет колонии за взятки

Руководитель больше года получал «откаты» от бизнесмена
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Есть русская поговорка «Не подмажешь – не поедешь». Видимо, ею руководствовались руководитель одной из волгоградских железнодорожных станций и бизнесмен. Коммерсанту надо было ускорить процесс разгрузки вагонов, второй, пользуясь своим служебным положением, решил помочь ему за определенную сумму денег. Их взаимное «сотрудничество» длилось больше года – с 2016 по 2017-й, пока 40-летнего руководитель транспортных организаций не поймали на взяточничестве сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте.

- Выяснилось, что руководитель получил от предпринимателя за ускорение подачи вагонов с грузом на подъездные пути предприятия в общей сложности 670 тысяч рублей. Деньги коммерсант перечислял директору на карту, - сообщают в управлении МВД на транспорте по Приволжскому федеральному округу.

Следователи Южныго следственного управления на транспорте СК России уже завели на руководителя уголовное дело по статье «Получение взятки».

- Максимальным наказанием, предусмотренным санкциями данной статьи, является лишение свободы на срок до 12 лет, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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