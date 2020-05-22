Волгоградский облсуд не выпустил из СИЗО следователя, обвиняемого в похищении человека

22 Май 2020 2020-05-22T14:05:09+03:00

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Абакар Абдуллаев не выйдет на свободу до 9 июля точно. Волгоградский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Напомним, еще недавно Абдуллаев возглавлял один из следственных отделов в Волгограде, а сегодня он сам подследственный. Его задержали 10 мая. Обвинения ему предъявляют очень серьезные. Он проходит сразу по двум статьям – «Вымогательство» и «Похищение человека». Центральный райсуд Волгограда постановил отправить Абдуллаева в СИЗО до 9 июля. Но адвокат экс-следователя решил обжаловать это решение. Мотивировали тем, что у Абдуллаева отсутствуют намерения скрыться от следствия и суда. К слову, свою вину капитан юстиции так и не признал.

- Волгоградский областной суд, изучив представленные материалы, выслушав участников процесса, не нашёл оснований для отмены или изменения обжалуемого постановления, оставив апелляционную жалобу стороны защиты без удовлетворения, - гласит релиз облсуда.

ИСТОЧНИК KP.RU