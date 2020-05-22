2020-05-22T13:36:52+03:00
Происшествия

Волгоградцы отдали мошенникам более миллиона рублей

На удочку аферистов попадаются не только пенсионеры, но и молодые люди
Юлия Данильченко
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Судя по статистике, даже молодые современные люди становятся жертвами онлайн-мошенников. Видимо, схемы аферистов, как и сами преступники, довольно убедительны. Только 21 мая жители Волгоградской области лишились 1,1 миллиона рублей. Среди потерпевших – 23-летняя жительница Красноармейского района Волгограда, которая поверила лжеработнику банка, продиктовала ему данные своей карточки и в итоге обнаружила списание 109 тысяч рублей со счета.

33-летний волгоградец по аналогичному сценарию лишился 92 тысяч, а 24-летний камышанин – 300 тысяч рублей. 39-летняя женщина из Урюпинска потеряла почти 200 тысяч, а два пенсионера из Волгограда.

- По всем фактам мошеннических действий сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей и задержание преступников, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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