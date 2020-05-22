2020-05-22T13:11:28+03:00
Происшествия

В Волгограде потерялся 83-летний дедушка

Волгоградцев просят помочь в поиске пенсионера в бежевой ветровке и бежевой кепке
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Ориентировка поискового отряда "Лиза Алерт" Волгоград.Ориентировка поискового отряда "Лиза Алерт" Волгоград.
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В Волгограде потерялся дедушка. Ему 83 года и уже почти сутки прошло с того момента, как он ушел из дома. Родные бьют тревогу – пенсионер мог забыть дорогу домой. Помогите разыскать!

На просьбу уже откликнулись волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Они и опубликовали в соцсетях ориентировки с просьбой к волгоградцам помочь в розыске.

Зовут «потеряшку» Евгений Николаевич Беляев. Проживает он в Ворошиловском районе Волгограда. ОН ушел из дома 21 мая примерно в пять часов вечера и больше его никто не видел.

Приметы пропавшего дедушки: рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы седые.

Дедушка носит очки.

В день пропажи был одет: синие джинсы, бежевая ветровка, бежевая кепка и черные ботинки.

Если вам что-то известно о его местонахождении, или вы видели дедушку, сообщите об этом в полицию или волонтеру по телефонам, указанным в ориентировке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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