В Волгоградской области 28% пенсионеров продолжают работать

22 Май 2020 2020-05-22T11:37:36+03:00

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Волгоградская область стареет из года в год. В том смысле, что пенсионеров у нас все больше, а молодежи все меньше. Молодые люди уезжают в другие регионы в поисках лучшей жизни, в итоге специалистов не хватает. Вот и приходится пожилым людям продолжать работать даже после выхода на пенсию. Так, по данным Волгоградстата в регионе проживает 758,3 тысячм пенсионеров и 82,1% из них – неработающие, остальные – продолжают трудиться.

Работают пенсионеры еще и потому, что пенсии у них маленькие. Как подсчитали специалисты регионального статистического управления, средний размер пенсии в Волгоградской области равен 14152,2 рубля (по данным на 1 апреля 2020 года). Неработающие пенсионеры получают чуть больше - 14633,9 рубля (средний показатель). Впрочем, это даже выше, чем средний показатель по Южному федеральному округу, который составляет 13,8 тысячи рублей. Размер средней пенсии в России в 2020 году составляет примерно 15 000 рублей, а страховой пенсии по старости – около 16 400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU