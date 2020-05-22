Волгоградский судоремонтный завод продали на торгах в 6 раз дешевле

22 Май 2020 2020-05-22T11:23:05+03:00

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В Волгограде продолжается распродажа имущества обанкротившегося ООО «Волгоградский судостроительный судоремонтный завод». Когда-то это было одно из ведущих предприятий города. Автомобили, агрегаты и оборудование канувшего в Лету предприятия выставили на продажу в прошлом году, и ушли они за копейки довольно быстро. А вот недвижимое имущество «зависло» на торгах и потеряло в цене в шесть и более раз. Пять зданий завода продали на торгах за общую сумму менее миллиона рублей. Четыре из них изначально оценили в 4,4 миллиона рублей. В итоге после многократного снижения цены недвижимость предприятия-банкрота единственный покупатель приобрел за 737 тысяч 200 рублей. Еще одно трехэтажное здание быткомбината продали за 141,9 тысячи.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы торгов, владельцем четырех зданий Волгоградского судостроительного судоремонтного завода стала управляющая компания «Доверие» из Твери, которая занимается грузовыми перевозками и обработкой грузов. За 737 тысяч ей достались корпусно-сварочный цех (2416 кв.м), механический цех (2449 кв.м), склад (612 кв.м) и гараж (695 кв.м), включая все инженерное оборудование и сети. Все они расположены на острове в Красноармейском районе Волгограда по адресу улица Сухой Док, 1а. Осенью 2019 года все это предлагали приобрести по начальной цене лота в 4 миллиона 428 тысяч рублей. В итоге победителю аукциона имущество банкрота досталось в шесть раз дешевле.

Еще один лот - трехэтажный быткомбинат с признаками незавершенного строительства площадью 1050 кв.м за 141 тысячу 900 рублей приобрел Зограб Зограбян из Городищенского района.

Еще одно нежилое здание, ранее принадлежавшее ООО «ВССРЗ», все еще ждет покупателя. Недвижимость площадью 1322,3 кв. м отправилась на 7-й этап торгов по начальной цене 85,2 тысячи рублей. В ноябре 2019-го за нее просили 255,6 тысячи. Если здание не уйдет с молотка до июля, то стоимость упадет еще в несколько раз – до 28 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU