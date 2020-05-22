Патрули поймали 530 волгоградцев, проигнорировавших самоизоляцию и масочный режим

22 Май 2020 2020-05-22T10:18:04+03:00

А вот как накажут нарушителей – рублем или предупреждением – решит суд

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С 14 мая жителям Волгоградской области разрешили гулять и заниматься спортом на улице, но с 20 мая ввели масочный режим. Это значит, что посещать магазины, ТЦ, вокзалы, остановки, транспорт без средств индивидуальной защиты нежелательно. Конечно, можно рискнуть, как это в минувшие сутки сделали 530 человек, но придется понести ответственность.

- На покинувших дома и квартиры без разрешительных документов, находившихся в местах общего пользования без масок и перчаток, юридических лиц, не принявших мер безопасности для сотрудников и клиентов составили протоколы об административном правонарушении, - рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе.

Протоколы передадут в суд, а там уже решат, какое наказание понесут нарушители – либо штраф, либо предупреждение. Волгоградцам напоминают, что для выхода из дома по-прежнему требуется заполнить бланк, с собой иметь перчатки и маску.

Отметим, что число оштрафованных резко выросло в несколько раз: патрульные ловят не по сотне человек в сутки, а гораздо больше. Лучше не нарушать правила, ведь объясняться придется перед служителем Фемиды.

ИСТОЧНИК KP.RU