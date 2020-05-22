В Елани сиделка избила ногами, а потом задушила 85-летнюю старушку

22 Май 2020 2020-05-22T10:49:04+03:00

Изменить размер текста: A A

20 мая в полицию рабочего поселка Елань Волгоградской области позвонила женщина и сообщила о смерти 85-летней пенсионерки. Родные были уверены, что бабушка скончалась от старости, но все оказалось страшнее. Старушку убили, причем жестоко. Как показала судмедэкспертиза, смерть наступила в результате механической асфиксии, а также перелома подъязычной кости. Специалисты также установили, что у погибшей сломаны ребра. Жуткие подробности случившегося «КП-Волгоград» рассказали в СУ СК по региону.

Как установили следователи Жирновского отдела СУ СКР по области, убитая пенсионерка была лежачей и не могла уже за собой ухаживать. Поэтому четыре месяца назад родные наняли для нее 51-летнюю сиделку. Накануне вечером – 19 мая - эта «нянечка» пришла к старушке в состоянии алкогольного опьянения. В порыве гнева она стала бить бабушку, сначала руками, потом ногами. А после задушила ее. По данному факту завели уголовное дело по статье «Убийство».

- Женщина сама сообщила в полицию о смерти подопечной, причем попыталась замаскировать убийство под некриминальную смерть. Сейчас ее уже задержали. Решается вопрос заключения ее под стражу. Ведется расследование, с участием злоумышленницы уже проведена проверка показаний на месте, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU