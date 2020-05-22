2020-05-22T11:08:11+03:00
Общество

Волгоградский облздрав выделит 40 миллионов на лечение 4-летнего инвалида

Ребенку регулярно требуется дорогостоящий препарат
Юлия Данильченко
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Страшно, когда ребенок болеет. Еще страшнее, когда лечение стоит непосильных для родителей средств. Например, более 40 миллионов в год. С такой бедой столкнулась семья из Михайловки Волгоградской области. Их 4-летний сын страдает редким генетическим заболеванием и нуждается в дорогостоящих препаратах. Купить их на личные средства возможности нет, да и по закону минздрав обязуется лечить таких пациентов. Но вопреки этому, мальчик не получал необходимое лечение. Мама обратилась в прокуратуру и добилась своего.

- По результатам проверки Михайловской межрайонной прокуратурой предъявлено в суд исковое заявление о возложении обязанности на региональный комитет здравоохранения обеспечить ребенка необходимым лекарством, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Служитель Фемиды полностью поддержал позицию надзорного органа. Прокуратура взяла на контроль этот случай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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