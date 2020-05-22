Под Волгоградом два мотоциклиста без водительских прав устроили аварии
Если накануне в Волгоградской области не произошло ни одной аварии с пострадавшими, то 22 мая таких ДТП сразу шесть. Две из них устроили вчерашние школьники, севшие за руль без водительских прав.
Как рассказали в областном Главке, около четырех вечера 19-летний житель Котово решил прокатиться на отцовском мотоцикле «Зид-150». Он ехал по улице Кедровой и растерялся перед препятствием. В итоге на полной скорости врезался. А около восьми часов в хуторе Шарашенский Алексеевского района 18-летняя девушка села за «Орион», также потеряла управление на мотоциклом и перевернулась. Благо, рядом были очевидцы, которые вызвали сотрудников медучреждений.
- В результате ДТП пострадавшие водители с травмами госпитализированы в больницы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По данным фактам проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU