2020-05-22T09:42:48+03:00
Происшествия

Под Волгоградом два мотоциклиста без водительских прав устроили аварии

Оба сели за руль и не справились с управлением
Юлия Данильченко
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Если накануне в Волгоградской области не произошло ни одной аварии с пострадавшими, то 22 мая таких ДТП сразу шесть. Две из них устроили вчерашние школьники, севшие за руль без водительских прав.

Как рассказали в областном Главке, около четырех вечера 19-летний житель Котово решил прокатиться на отцовском мотоцикле «Зид-150». Он ехал по улице Кедровой и растерялся перед препятствием. В итоге на полной скорости врезался. А около восьми часов в хуторе Шарашенский Алексеевского района 18-летняя девушка села за «Орион», также потеряла управление на мотоциклом и перевернулась. Благо, рядом были очевидцы, которые вызвали сотрудников медучреждений.

- В результате ДТП пострадавшие водители с травмами госпитализированы в больницы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По данным фактам проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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