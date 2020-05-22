2020-05-22T09:22:46+03:00
Общество

В Волгограде в 2020-м отремонтируют 10 подземных пешеходных переходов

Уже обновили "подземку" на «Больнице Ильича», сейчас идут работы на перекрестке улиц Мира и Комсомольской
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Перед мундиалем подземные переходы на Красном уже ремонтировали, но вандалы их изуродовали полностью. Волгоградцы, давайте беречь наше общее имущество!Перед мундиалем подземные переходы на Красном уже ремонтировали, но вандалы их изуродовали полностью. Волгоградцы, давайте беречь наше общее имущество!Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Ну вот и дождались - в Волгограде начали ремонтировать подземные пешеходные переходы. Уже обновили страшную «подземку» у остановки «Больница Ильича» в Краснооктябрьском районе, и на улице «39-ой Гвардейской дивизии», а сегодня завершают работы на пересечении улицы Мира и улицы Комсомольской.

Да, подземные переходы в Волгограде далеки от столичных. Особенно много жаловались волгоградцы на состояние «подземки» у больницы Ильича – в последние годы она скорее напоминала катакомбы. Сегодня там восстановили освещение, обновили ступеньки, отштукатурили и покрасили стены и потолки. Сейчас заканчивают ремонт в пешеходном переходе в центре Волгограда.

- Уже отштукатурили стены, прочистили ливневую канализацию, заменили светильники и обновили ступени. Также будут восстановлены дождеприемные решетки и обновлена гранитная облицовка на входной группе, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии.

Ремонт выполняет подрядчик в рамках муниципального контракта. Всего по контракту в этом году должны отремонтировать 10 подземных пешеходных переходов в Волгограде.

У мэрии остается только одна просьба к волгоградцам – бережно относитесь к общегородскому имуществу, не разбивайте и не пишите на стенах, помогайте работникам поддерживать чистоту и сохранность дорожных подземных сооружений!

Напомним, что многие подземные переходы ремонтировали всего 2-3 года назад - накануне Чемпионата мира по футболу. Но вандалы уже успели превратить их в руины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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