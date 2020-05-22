В Волгограде в 2020-м отремонтируют 10 подземных пешеходных переходов

22 Май 2020 2020-05-22T09:22:46+03:00

Перед мундиалем подземные переходы на Красном уже ремонтировали, но вандалы их изуродовали полностью. Волгоградцы, давайте беречь наше общее имущество! Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Уже обновили "подземку" на «Больнице Ильича», сейчас идут работы на перекрестке улиц Мира и Комсомольской

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Ну вот и дождались - в Волгограде начали ремонтировать подземные пешеходные переходы. Уже обновили страшную «подземку» у остановки «Больница Ильича» в Краснооктябрьском районе, и на улице «39-ой Гвардейской дивизии», а сегодня завершают работы на пересечении улицы Мира и улицы Комсомольской.

Да, подземные переходы в Волгограде далеки от столичных. Особенно много жаловались волгоградцы на состояние «подземки» у больницы Ильича – в последние годы она скорее напоминала катакомбы. Сегодня там восстановили освещение, обновили ступеньки, отштукатурили и покрасили стены и потолки. Сейчас заканчивают ремонт в пешеходном переходе в центре Волгограда.

- Уже отштукатурили стены, прочистили ливневую канализацию, заменили светильники и обновили ступени. Также будут восстановлены дождеприемные решетки и обновлена гранитная облицовка на входной группе, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии.

Ремонт выполняет подрядчик в рамках муниципального контракта. Всего по контракту в этом году должны отремонтировать 10 подземных пешеходных переходов в Волгограде.

У мэрии остается только одна просьба к волгоградцам – бережно относитесь к общегородскому имуществу, не разбивайте и не пишите на стенах, помогайте работникам поддерживать чистоту и сохранность дорожных подземных сооружений!

Напомним, что многие подземные переходы ремонтировали всего 2-3 года назад - накануне Чемпионата мира по футболу. Но вандалы уже успели превратить их в руины.

ИСТОЧНИК KP.RU