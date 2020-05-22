В Волгограде в 2020-м отремонтируют 10 подземных пешеходных переходов
Ну вот и дождались - в Волгограде начали ремонтировать подземные пешеходные переходы. Уже обновили страшную «подземку» у остановки «Больница Ильича» в Краснооктябрьском районе, и на улице «39-ой Гвардейской дивизии», а сегодня завершают работы на пересечении улицы Мира и улицы Комсомольской.
Да, подземные переходы в Волгограде далеки от столичных. Особенно много жаловались волгоградцы на состояние «подземки» у больницы Ильича – в последние годы она скорее напоминала катакомбы. Сегодня там восстановили освещение, обновили ступеньки, отштукатурили и покрасили стены и потолки. Сейчас заканчивают ремонт в пешеходном переходе в центре Волгограда.
- Уже отштукатурили стены, прочистили ливневую канализацию, заменили светильники и обновили ступени. Также будут восстановлены дождеприемные решетки и обновлена гранитная облицовка на входной группе, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии.
Ремонт выполняет подрядчик в рамках муниципального контракта. Всего по контракту в этом году должны отремонтировать 10 подземных пешеходных переходов в Волгограде.
У мэрии остается только одна просьба к волгоградцам – бережно относитесь к общегородскому имуществу, не разбивайте и не пишите на стенах, помогайте работникам поддерживать чистоту и сохранность дорожных подземных сооружений!
Напомним, что многие подземные переходы ремонтировали всего 2-3 года назад - накануне Чемпионата мира по футболу. Но вандалы уже успели превратить их в руины.
ИСТОЧНИК KP.RU