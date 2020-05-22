2020-05-22T08:52:01+03:00
Происшествия

Под Волгоградом сторожей отправят в колонию за кражу комбикорма

Двух охранников поймали на воровстве с элеватора
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Вроде бы взрослые люди – одному 58 лет, второму – 53 года, а так и не смогли избавиться от привычки воровать все, что плохо лежит. Устроившись сторожами на элеватор, они умудрились сами же украсть мешки с комбикормом. Теперь им грозит колония.

Поймали этих воришек на элеваторе в Суровикинском районе, когда они как раз находились на дежурстве. 16 марта они сделали подкоп под воротами (так как у них не было доступа на территорию), вынесли с элеватора шесть мешков отрубей и погрузили в машины, на которых приехали. Но это заметил инспектор службы безопасности элеватора, который как раз приехал проверить, как сторожа несут службу. Поймал, как говорят «на горячем». Он и вызвал полицию.

В полиции сторожа оправдывались, мол, взяли отрубей, чтобы кормить свою живность на подворьях. Но это их от ответственности не избавит.

- Ущерб оценили в 4 тысячи рублей. Задержанные сознались в содеянном и вернули похищенное. Сейчас дело направили в суд. Грозит им до 5 лет лишения свободы, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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