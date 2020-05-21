2020-05-21T20:07:00+03:00
Происшествия

В Волгограде годовалый ребенок выпал из окна второго этажа

Малыш получил травмы и попал в больницу
Екатерина МАЛИНИНА
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Травмированного мальчика отвезли в больницу.Травмированного мальчика отвезли в больницу.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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ЧП произошло 21 мая в половине двенадцатого дня в Тракторозаводском районе. В одной из квартир на втором этаже многоэтажке на улице Мелиораторов находилась женщина со своим полуторагодовалым сыном. Мамочка ненадолго оставила малыша одного в комнате – отвлеклась на дела. В это время непоседа забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку открытого окна и упал вниз. Свидетелями ЧП стали несколько человек, они сразу же вызвали «скорую». Медики отвезли малыша в сопровождении мамы в больницу. У него многочисленные травмы.

Сейчас сотрудники ПДН выясняют все обстоятельства происшествия. Известно, что семья благополучная, на учете не состояла. Проводится проверка.

Это первый случай в этом году, когда маленький ребенок выпал из окна. Волгоградская полиция просит внимательнее следить за детьми. Не оставлять окно открытым, если в комнате есть ребенок, поставить на окна специальные замки. Москитная сетка не выдерживает даже маленького веса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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