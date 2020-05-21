2020-05-21T16:50:33+03:00
Происшествия

Волгоградцу грозит 20 лет колонии за торговлю наркотиками

У мужчины при задержании изъяли крупную партию «синтетики»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сейчас этому волгоградцу 29 лет и следующие 20 он вероятнее всего проведет в колонии. А все потому, что захотел «легких денег» и стал торговцев наркотиков.

Летом 2019 года на глаза волгоградцу в интернете попалось объявление о работе. Деньги пообещали платить немалые, от него требовалось получать крупные партии наркотиков, фасовать их и делать закладки по городу. Координаты тайников он передавал сообщнику в мессенджерах.

Но поработал он так недолго. В августе прошлого года его поймали прямо на месте преступления – он как раз делал закладки в Ворошиловском районе Волгограда. Когда его поймали успел сделать 12 тайников. Из них полицейские изъяли свертки с сильнодействующим синтетическим наркотиком.

Расследованием уголовного дела занялось СЧ СУ УМВД России по Волгограду. Свою вину волгоградец так и не признал. Но следователи собрали достаточно улик и фактов, чтобы прокуратура утвердила ему обвинительное заключение.

- Уголовное дело направлено прокуратурой в Ворошиловский районный суд. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В качестве максимального наказания ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет, - уточняют в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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