2020-05-21T16:24:40+03:00
Общество

Это не НЛО: в Волгограде на небе зажгли Лучи добра

Наш город присоединился в всероссийской акции, которую запустили в период пандемии коронавируса
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото музея "Сталинградская битва".Фото музея "Сталинградская битва".
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За полтора месяца в самоизоляции из-за коронавируса люди так устали от печальных новостей и поникли, что любое необычное явление уже воспринимают с тревогой. Вчера, 20 мая, в небе над Волгоградом горожане увидели необычное свечение. Кто-то даже принял его за НЛО. Ускопаиваем. На самом деле это были «Лучи добра».

Это всероссийская акция с одноименным названием. Такие лучи добра от прожекторов, которые направляют свет в небо, уже зажгли Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других города. Теперь присоединился и Волгоград. У нас лучи добра запустили прожекторы, установленные у музея-заповедника «Сталинградская битва»

- Идею предложили работники событийной индустрии. В манифесте акции говорится: «Мы, люди из индустрии событий, в хорошие времена даем зрелищ, а в сложные поднимаем дух. Сейчас нам как никогда важно поддержать людей – как тех, кто сражается с коронакризисом на передовой, так и тех, кто находится в самоизоляции. А эти лучи света - благодарность всем, кто трудится в непростой период борьбы с пандемией – цитируют авторов акции в музее.

В Волгограде «Лучи добра» будут гореть вплоть до 23 мая. Так что, у тех, кто еще не видел сияющий небосвод, может успеть его лицезреть.

А по хештэгу #ЛучиДобра можно увидеть, как проходит акция в других городах России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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