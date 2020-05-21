Волжанин обманул 198 вкладчиков на 50 миллионов рублей и обанкротился
Один из жителей Волжского зарабатывал миллионы, правда, обманывая сотни людей. Мужчина занимался одновременно бизнесом и вел дела кредитного товарищества. Однажды ему пришла гениальная мысль: оформлять договора с вкладчиками не с компанией, а с ИП.
- Проценты по займам первое время частично погашались по принципу финансовой пирамиды – за счет новых вкладчиков, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.
198 жителей Волгоградской области, более 50 миллионов рублей, но и на этом предприниматель не остановился. Поняв, что возвращать деньги нечем, а миллионы он тратил на шикарную жизнь, в том числе две квартиры в Питере для сына, решил обанкротиться. Тут и попался сотрудникам Главка. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы по статье «Мошенничество».
Большую часть вкладов люди потеряли. На имущество обвиняемого наложили арест.
ИСТОЧНИК KP.RU