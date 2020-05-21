Волжанин обманул 198 вкладчиков на 50 миллионов рублей и обанкротился

21 Май 2020 2020-05-21T16:00:37+03:00

На эти деньги он вел роскошную жизнь и купил сыну две квартиры в Питере

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Один из жителей Волжского зарабатывал миллионы, правда, обманывая сотни людей. Мужчина занимался одновременно бизнесом и вел дела кредитного товарищества. Однажды ему пришла гениальная мысль: оформлять договора с вкладчиками не с компанией, а с ИП.

- Проценты по займам первое время частично погашались по принципу финансовой пирамиды – за счет новых вкладчиков, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

198 жителей Волгоградской области, более 50 миллионов рублей, но и на этом предприниматель не остановился. Поняв, что возвращать деньги нечем, а миллионы он тратил на шикарную жизнь, в том числе две квартиры в Питере для сына, решил обанкротиться. Тут и попался сотрудникам Главка. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы по статье «Мошенничество».

Большую часть вкладов люди потеряли. На имущество обвиняемого наложили арест.

ИСТОЧНИК KP.RU