В Волгоградской области выросла смертность от пневмонии

21 Май 2020 2020-05-21T17:44:46+03:00

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Многие волгоградцы считают, что статистика по коронавирусу не соответствует действительности и часть погрешности списывают на пневмонии, которые называют внебольничными. Цифры по заболеваемости озвучил на брифинге зампред комитета здравоохранения Николай Алимов. За двадцать недель 2020 года от внебольничной пневмонии в Волгоградской области умерли 27 человек. От пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19 скончались 13 человек. За этот же период 2019-го года умерших по причине этого заболевания в регионе было 23 человека. Так что смертность, как и заболеваемость внебольничной пневмонией из-за коронавирусной инфекции выросла. В 2019 году показатель смертности составил 0,51%, в 2020 году он уже вырос до 0,63%.

По данным облздрава, всего в прошлом году на это время переболели внебольничной пневмонией 4488 человек. За четыре с половиной месяца 2020 года этот диагноз поставили уже у 6300 пациентов. Число заболевших увеличилось почти в полтора раза. Только на сегодняшний день в инфекционных стационарах находятся 1024 человека, состояние 77 из них врачи расценивают как тяжелое.

- Это вполне закономерное явление, - отмечает Алимов. – Коронавирусная инфекция плюс погода, перепады температур. В этом году и ОРВИ в этот период стало больше.

Заразившихся коронавирусом на 21 мая в Волгоградской области уже 1913 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU