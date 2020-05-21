2020-05-21T12:14:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Волгоградских подростков не оштрафуют за прогулки и отсутствие маски

Но с детьми проведут профилактическую беседу
Юлия Данильченко
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В Волгоградской области режим повышенной готовности, а это влечет за собой массу ограничений. Хотя с 20 мая оперштаб принял решение ввести некоторые послабления, вместе с тем объявив масочный режим. И если касательно взрослого человека все ясно, раз нарушил – оштрафуют, то с детьми до 14 лет возникали вопросы. Будут ли наказывать родителей, если подросток вышел из дома без уважительной причины, без маски и перчаток? На заседании оперштаба 21 мая дали пояснения:

- С подростками будут, безусловно, проведены только профилактические мероприятия. Это уже результат воспитания. Мы со своей стороны ведем диалог со взрослыми. Каждый должен самостоятельно думать о здоровье детей. Специальных санкций к детям до 14 лет нет, применять нечего, - прокомментировала «КП-Волгоград» заместитель руководителя аппарата Губернатора Волгоградской области Наталья Лисименко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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