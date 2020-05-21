2020-05-21T12:01:51+03:00
Общество

Под Волгоградом прокуратура помогла инвалиду получить прогулочную коляску

Женщина неоднократно жаловалась, но без вмешательства надзорного органа получала отписки
Юлия Данильченко
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69-летняя пенсионерка из Фроловского района по состоянию здоровья получила инвалидность 1 группы, а еще кучу отписок от чиновников касательно средств реабилитации, которые ей были обязаны предоставить бесплатно. Жительнице Волгоградской области требовались комнатная и прогулочная кресла-коляски.Стоят они дорого, купить на пенсию их невозможно. Много раз женщина писала запросы, однако каждый раз ей отказывали.

В итоге инвалид обратилась в прокуратуру. Начались судебные разбирательства, региональному отделению Фонда социального страхования РФот лица надзорного органа предъявили иск. Выбора не было: случай проигрышный, ведомство пошло навстречу.

- В ходе судебного разбирательства пенсионерке предоставлены комнатная и прогулочная кресла-коляски. В связи с фактическим исполнением требований прокурора производство по гражданскому делу прекращено, - рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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