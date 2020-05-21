В Волгограде директор офиса «Билайн» украла 70 тысяч рублей клиентов

21 Май 2020 2020-05-21T11:24:39+03:00

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В Волгограде на воровстве попалась директор одного из офисов «Билайна». Пользуясь своим положением, она украла ни много, ни мало – 71 300 рублей. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Краснооктябрьского райсуда Волгограда, где женщине вынесли приговор.

У людей, которые работают непосредственно с деньгами – продавцов, кассиров, банкиров и так далее – всегда есть соблазн присвоить себе часть выручки. Вот и волгоградка не сдержалась. У женщины, как у директора, был доступ ко всем материальным ценностям, которые находились в офисе мобильного оператора, в том числе и к деньгам в кассах. В ноябре 2019-го у нее возник умысел похитить часть денег. 22 ноября она взяла из кассы 71 тысячу рублей – средства, которые заплатили покупатели за приобретенный ими товар и услуги по обслуживанию мобильной связи. Но недостачу быстро обнаружили и директрису разоблачили.

На волгоградку завели уголовное дело. В суде она полностью раскаялась, заявила, что признает себя виновной и попросила о постановлении приговора в особом порядке без проведения судебного разбирательства.

- Суд признал волгоградку виновной по статье 160 часть 3 УК РФ и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, условно с установлением ей испытательного срока на 2 года, -сообщают в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU