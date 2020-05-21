2020-05-21T11:03:18+03:00
Происшествия

На юге Волгограда строят проезд по улице Родниковой

Он соединит улицы Джабаева, Степанищева, Курсекова
Юлия Данильченко
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Жилой комплекс «Родниковая долина» в Советском районе Волгограда обрастает новыми домами. Власти заранее позаботились о дорожной инфраструктуре, чтобы жителям было удобно пользоваться как личным, так и общественным транспортом. С этой целью начали строить проезд по улице Родниковой, он соединит улицы Джабаева, Степанищева, Курсекова. Именно там скоро появятся новые МКД. Общая площадь объекта – более 15 тысяч квадратных метров.

- Помимо строительства проезжей части проект также предусматривает создание зеленой зоны с тротуарами и велодорожкой, а также обустройство парковочных площадок, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

В ближайшее время отремонтируют ливневки, парковки, подготовят основание под асфальтирование. Оно уже начнется на втором, заключительном этапе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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