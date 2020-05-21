2020-05-21T10:41:22+03:00
Общество

Студентам Волгограда предложили разработать проект кафе в пойме Царицы

Победителей конкурса #ПреобразуемВолгоград ждет стажировка в московском архитекторском бюро
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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Пока студенты сидят по домам в самоизоляции, Центр компетенций «ВЯЗ» предложил им совместить приятное с полезным – разработать проект круглогодичного кафе в пойме реки Царицы. И уже объявил конкурс #ПреобразуемВолгоград.

Участвовать в конкурсе могут студенты профильных вузов. От них ждут уникальный проект, в котором будут использованы ЭКО-принципы и энергосберегающие технологии. Еще одно обязательное требование - учесть потребности маломобильных граждан и оборудовать парковый объект пандусами и подъемниками.

- Первые два этапа будут проходить в дистанционном формате, при этом каждому из конкурсантов будет доступна онлайн - консультация от экспертов Центра «ВЯЗ». Лучшие идеи студентов включат в дизайн-проект благоустройства поймы, - рассказывают о конкурсе в Центре «ВЯЗ».

Но это не все «подарки».

За первое место победитель получит оплачиваемую стажировку в бюро «Народный архитектор» в Москве, команда которого занималась благоустройством Парка Горького в столице и редизайном исторических подвалов Юсуповского дворца в Санкт - Петербурге. Конкурсант, занявший второе место, будет стажироваться в Центре компетенций «ВЯЗ» и примет участие в создании дизайн-проектов для Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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