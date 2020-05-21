2020-05-21T10:48:44+03:00
Общество

В Волгограде на 74% обвалился рынок автокредитов

Из-за коронавируса и введенных ограничений волгоградцы перестали покупать новые машины
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградцам сейчас не до новых авто...Волгоградцам сейчас не до новых авто...Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус поставил на грань выживания многих волгоградцев, поэтому не удивительно, что этой весной люди стали массово отказываться от покупок жилья и новых автомобилей. Как следствие – рынок недвижимости замер, а число автокредитов уменьшилось в разы. Так, по данным аналитиков портала «Автостат», россияне в апреле купили новых автомобилей втрое меньше, чем в марте 2020-го, а выдача автокредитов упала в 5 раз. В частности, в Волгоградской области жители купили в марте 2591 автомобиль, а в апреле приобрели 1066 штук. Падение составило 58,9%. С автокредитами в регионе ситуация еще более усугубилась: в марте волгоградцам выдали 1701 кредит на покупку машины, а в апреле – всего 431. Снижение – на 74,7%.

И такая ситуация по всей стране. Самое большое падение авторынка, по данным экспертов, в апреле произошло в Москве – сразу минус 80%.

Если сравнивать данные продаж с апрелем прошлого года, то ситуация выглядит еще хуже: число выданных автокредитов упало на 81,1%. Такие цифры сопоставимы с сокращением, зафиксированным в «кризисном» январе 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года. Тогда выдача автокредитов упала на 84,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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